Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Index im Blick
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16.06.2026 16:02:10
Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus
Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,44 Prozent auf 51 897,34 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,828 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,593 Prozent auf 51 364,55 Punkte an der Kurstafel, nach 51 671,03 Punkten am Vortag.
Bei 52 103,02 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 712,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 49 526,17 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 46 946,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 515,09 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,26 Prozent. Bei 52 103,02 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 2,02 Prozent auf 161,43 USD), JPMorgan Chase (+ 1,97 Prozent auf 325,69 USD), IBM (+ 1,97 Prozent auf 274,00 USD), Caterpillar (+ 1,67 Prozent auf 949,49 USD) und Honeywell (+ 1,45 Prozent auf 230,70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-1,44 Prozent auf 393,99 USD), NVIDIA (-1,39 Prozent auf 209,49 USD), Home Depot (-0,71 Prozent auf 285,60 EUR), Chevron (-0,68 Prozent auf 179,17 USD) und UnitedHealth (-0,68 Prozent auf 408,26 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 818 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,286 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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