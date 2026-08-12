Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,04 Prozent auf 53 812,99 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,241 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,316 Prozent höher bei 53 961,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 53 791,85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 731,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 53 969,36 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,480 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52 637,01 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 760,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 458,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,07 Prozent auf 224,18 USD), Caterpillar (+ 3,01 Prozent auf 868,77 USD), Cisco (+ 2,23 Prozent auf 123,11 USD), Merck (+ 2,08 Prozent auf 133,13 USD) und Honeywell Technologies (+ 1,86 Prozent auf 234,41 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-2,71 Prozent auf 192,11 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 492,40 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 234,29 USD), Amazon (-1,44 Prozent auf 268,34 USD) und Nike (-1,36 Prozent auf 40,76 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 943 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at