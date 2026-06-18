Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsschluss.

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 51 564,70 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,258 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,864 Prozent auf 51 937,56 Punkte an der Kurstafel, nach 51 492,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 949,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 554,53 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,390 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 49 686,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 46 225,15 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 42 171,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,58 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3,13 Prozent auf 985,82 USD), Walt Disney (+ 3,00 Prozent auf 103,89 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 210,69 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 244,39 USD) und Nike (+ 2,29 Prozent auf 45,20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen IBM (-5,05 Prozent auf 249,10 USD), Johnson Johnson (-2,48 Prozent auf 228,39 USD), JPMorgan Chase (-2,47 Prozent auf 325,22 USD), Chevron (-2,22 Prozent auf 173,63 USD) und Salesforce (-2,09 Prozent auf 151,78 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 278 810 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at