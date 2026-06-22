Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,26 Prozent auf 51 696,95 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,169 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,014 Prozent stärker bei 51 571,85 Punkten in den Montagshandel, nach 51 564,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 887,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 555,19 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50 579,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der Dow Jones bei 45 577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 206,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,49 Prozent auf 1 020,19 USD), Amgen (+ 1,95 Prozent auf 344,17 USD), UnitedHealth (+ 1,90 Prozent auf 408,57 USD), JPMorgan Chase (+ 1,89 Prozent auf 331,37 USD) und Cisco (+ 1,69 Prozent auf 121,56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-4,50 Prozent auf 233,40 USD), Nike (-4,25 Prozent auf 43,28 USD), McDonalds (-2,67 Prozent auf 271,18 USD), Microsoft (-2,65 Prozent auf 369,34 USD) und Salesforce (-2,52 Prozent auf 147,96 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 980 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at