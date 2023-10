Pluszeichen in New York: Dow Jones stärker

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag verbucht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 33 584,64 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10,408 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,10 Prozent auf 33 040,70 Punkte an der Kurstafel, nach 33 407,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 33 253,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 33 590,48 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 576,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 33 734,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, erreichte der Dow Jones einen Stand von 29 296,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 1,35 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 3,16 Prozent auf 167,35 USD), Verizon (+ 2,03 Prozent auf 31,48 USD), Walt Disney (+ 1,92 Prozent auf 84,53 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,65 Prozent auf 22,17 USD) und Amgen (+ 1,43 Prozent auf 271,30 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Coca-Cola (-1,15 Prozent auf 52,53 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 154,80 USD), Procter Gamble (-0,84 Prozent auf 142,88 USD), Intel (-0,64 Prozent auf 35,96 USD) und Visa (-0,27 Prozent auf 234,41 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4 356 638 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,633 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at