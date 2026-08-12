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Kursverlauf 12.08.2026 18:00:58

Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag

Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am Mittag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 53 816,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,241 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53 961,60 Zählern und damit 0,316 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (53 791,85 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53 969,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53 731,96 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,473 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52 637,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 760,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 458,61 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,63 Prozent auf 223,22 USD), Merck (+ 2,06 Prozent auf 133,11 USD), Cisco (+ 2,06 Prozent auf 122,91 USD), Caterpillar (+ 1,91 Prozent auf 859,45 USD) und Walmart (+ 1,35 Prozent auf 114,79 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-2,47 Prozent auf 192,60 USD), Microsoft (-2,12 Prozent auf 493,11 USD), IBM (-1,78 Prozent auf 234,18 USD), Nike (-1,57 Prozent auf 40,67 USD) und Apple (-1,32 Prozent auf 300,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 813 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 3,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

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