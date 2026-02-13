Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Letztendlich beendete der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 49 500,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,634 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,45 Prozent höher bei 50 170,27 Punkten, nach 49 451,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 084,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 743,98 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 1,09 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, notierte der Dow Jones bei 49 191,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 457,22 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 13.02.2025, einen Wert von 44 711,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 3,32 Prozent auf 63,13 USD), UnitedHealth (+ 3,10 Prozent auf 293,19 USD), Walt Disney (+ 3,00 Prozent auf 105,45 USD), Cisco (+ 2,47 Prozent auf 76,85 USD) und Salesforce (+ 2,31 Prozent auf 189,72 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Visa (-3,12 Prozent auf 314,08 USD), Apple (-2,27 Prozent auf 255,78 USD), NVIDIA (-2,21 Prozent auf 182,81 USD), 3M (-1,60 Prozent auf 171,82 USD) und American Express (-1,57 Prozent auf 337,50 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41 295 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

