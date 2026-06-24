Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Dow Jones-Performance
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24.06.2026 16:01:44
Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 51 726,59 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,102 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,133 Prozent fester bei 51 735,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51 666,84 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51 848,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 617,73 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,332 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 46 124,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der Dow Jones bei 43 089,02 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,91 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52 281,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 156,64 USD), Sherwin-Williams (+ 1,98 Prozent auf 329,30 USD), Amgen (+ 1,72 Prozent auf 352,97 USD), Amazon (+ 1,69 Prozent auf 238,07 USD) und Merck (+ 1,61 Prozent auf 121,52 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-2,36 Prozent auf 258,68 USD), Goldman Sachs (-2,23 Prozent auf 1 070,00 USD), Chevron (-1,85 Prozent auf 172,72 USD), Caterpillar (-1,25 Prozent auf 971,92 USD) und JPMorgan Chase (-1,17 Prozent auf 330,23 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 119 191 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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