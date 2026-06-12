Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,70 Prozent auf 51 202,26 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,680 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,72 Prozent schwächer bei 49 972,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 50 848,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 409,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 827,84 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,402 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 760,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 677,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, lag der Dow Jones noch bei 42 967,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,83 Prozent. Bei 51 660,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 1 062,75 USD), Verizon (+ 2,49 Prozent auf 48,11 USD), JPMorgan Chase (+ 2,31 Prozent auf 320,72 USD), American Express (+ 2,18 Prozent auf 325,44 USD) und Home Depot (+ 1,49 Prozent auf 282,95 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,24 Prozent auf 44,93 USD), Apple (-1,52 Prozent auf 291,13 USD), Merck (-1,42 Prozent auf 119,05 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 238,55 USD) und Boeing (-1,16 Prozent auf 219,05 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29 818 370 Aktien gehandelt. Mit 4,192 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at