Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursverlauf 04.03.2026 22:35:12

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Der Dow Jones verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,49 Prozent fester bei 48 739,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,652 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,017 Prozent auf 48 493,11 Punkte an der Kurstafel, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 48 854,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 354,37 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,113 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 501,30 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 47 850,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 520,99 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,738 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 626,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 184,20 USD), IBM (+ 1,95 Prozent auf 250,06 USD), American Express (+ 1,10 Prozent auf 311,21 USD), Verizon (+ 0,65 Prozent auf 51,20 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1,51 Prozent auf 193,08 USD), Chevron (-1,45 Prozent auf 186,03 USD), JPMorgan Chase (-0,29 Prozent auf 299,39 USD), Walt Disney (-0,25 Prozent auf 103,04 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 510 948 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 265,95 -0,47% American Express Co.
Chevron Corp. 160,52 0,49% Chevron Corp.
IBM Corp. (International Business Machines) 214,20 0,05% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 256,65 -0,19% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 348,60 0,14% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 156,84 -0,31% NVIDIA Corp.
Salesforce 166,84 0,45% Salesforce
Verizon Inc. 43,82 -0,53% Verizon Inc.
Walt Disney 88,53 0,08% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 739,41 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen