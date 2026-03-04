Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,49 Prozent fester bei 48 739,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,652 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,017 Prozent auf 48 493,11 Punkte an der Kurstafel, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 48 854,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 354,37 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,113 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 501,30 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 47 850,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 520,99 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,738 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 626,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 184,20 USD), IBM (+ 1,95 Prozent auf 250,06 USD), American Express (+ 1,10 Prozent auf 311,21 USD), Verizon (+ 0,65 Prozent auf 51,20 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1,51 Prozent auf 193,08 USD), Chevron (-1,45 Prozent auf 186,03 USD), JPMorgan Chase (-0,29 Prozent auf 299,39 USD), Walt Disney (-0,25 Prozent auf 103,04 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 510 948 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

