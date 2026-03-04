Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Dow Jones-Kursverlauf
|
04.03.2026 22:35:12
Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich
Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,49 Prozent fester bei 48 739,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,652 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,017 Prozent auf 48 493,11 Punkte an der Kurstafel, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 48 854,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 354,37 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,113 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 501,30 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 47 850,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 520,99 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,738 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 626,85 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 184,20 USD), IBM (+ 1,95 Prozent auf 250,06 USD), American Express (+ 1,10 Prozent auf 311,21 USD), Verizon (+ 0,65 Prozent auf 51,20 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1,51 Prozent auf 193,08 USD), Chevron (-1,45 Prozent auf 186,03 USD), JPMorgan Chase (-0,29 Prozent auf 299,39 USD), Walt Disney (-0,25 Prozent auf 103,04 USD) und Microsoft (+ 0,31 Prozent auf 405,20 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 510 948 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
04.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
03.03.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|265,95
|-0,47%
|Chevron Corp.
|160,52
|0,49%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|214,20
|0,05%
|JPMorgan Chase & Co.
|256,65
|-0,19%
|Microsoft Corp.
|348,60
|0,14%
|NVIDIA Corp.
|156,84
|-0,31%
|Salesforce
|166,84
|0,45%
|Verizon Inc.
|43,82
|-0,53%
|Walt Disney
|88,53
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48 739,41
|0,49%