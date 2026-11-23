Der Dow Jones bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 16:00 Uhr Gewinne in Höhe von 2,69 Prozent auf 49 440,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,168 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,92 Prozent fester bei 49 071,82 Punkten, nach 48 147,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 033,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 510,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der Dow Jones bei 52 215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 277,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 245,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 29,27 Prozent auf 162,27 USD), Caterpillar (+ 6,54 Prozent auf 543,81 USD), Cisco (+ 4,93 Prozent auf 95,11 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,44 Prozent auf 275,73 USD) und Goldman Sachs (+ 3,66 Prozent auf 819,64 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3,79 Prozent auf 326,97 USD), Coca-Cola (-0,77 Prozent auf 96,24 USD), Chevron (-0,45 Prozent auf 207,43 USD), Walmart (-0,34 Prozent auf 127,51 USD) und Procter Gamble (-0,22 Prozent auf 169,00 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51 011 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at