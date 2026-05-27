Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,29 Prozent auf 50 607,96 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,502 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,445 Prozent stärker bei 50 686,15 Punkten, nach 50 461,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 50 487,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 673,21 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,154 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 49 167,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, stand der Dow Jones bei 48 977,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 343,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 830,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 3,33 Prozent auf 147,72 USD), Nike (+ 2,47 Prozent auf 46,05 USD), Home Depot (+ 2,29 Prozent auf 272,80 EUR), Salesforce (+ 1,71 Prozent auf 182,14 USD) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 121,61 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen JPMorgan Chase (-3,10 Prozent auf 297,23 USD), NVIDIA (-1,85 Prozent auf 210,89 USD), Caterpillar (-1,71 Prozent auf 893,00 USD), Chevron (-1,39 Prozent auf 182,15 USD) und Goldman Sachs (-1,10 Prozent auf 983,57 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 6 276 451 Aktien gehandelt. Mit 4,474 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at