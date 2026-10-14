Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 16:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,06 Prozent auf 51 702,21 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,818 Prozent auf 52 092,99 Punkte an der Kurstafel, nach 51 670,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 51 556,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 869,75 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,122 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 14.09.2026, mit 52 421,20 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 52 508,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 270,46 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 4,03 Prozent auf 392,99 USD), Amgen (+ 2,46 Prozent auf 423,00 USD), Walmart (+ 1,88 Prozent auf 114,39 USD), Merck (+ 1,71 Prozent auf 144,41 USD) und Apple (+ 1,30 Prozent auf 345,72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1,46 Prozent auf 225,19 USD), Travelers (-1,17 Prozent auf 368,90 USD), Sherwin-Williams (-1,06 Prozent auf 320,65 USD), Caterpillar (-0,86 Prozent auf 766,10 USD) und Walt Disney (-0,63 Prozent auf 107,90 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 621 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at