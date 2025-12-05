Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker

Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,42 Prozent stärker bei 48 051,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 47 888,16 Punkte an der Kurstafel, nach 47 850,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 48 054,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 873,61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,990 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 311,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 400,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 765,71 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 13,35 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,85 Prozent auf 256,99 USD), Goldman Sachs (+ 1,00 Prozent auf 846,20 USD), Caterpillar (+ 0,78 Prozent auf 603,85 USD), Visa (+ 0,75 Prozent auf 329,55 USD) und Verizon (+ 0,71 Prozent auf 41,56 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-1,04 Prozent auf 181,47 USD), Nike (-0,84 Prozent auf 65,14 USD), UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 331,37 USD), Home Depot (-0,59 Prozent auf 300,75 EUR) und Travelers (-0,49 Prozent auf 281,46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 827 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,63 Prozent.

