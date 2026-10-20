Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent fester bei 26 504,18 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 26 332,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 430,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 179,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 601,72 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 522,55 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 25 508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 22 990,54 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,07 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 39,90 Prozent auf 5,89 USD), AmeriServ Financial (+ 6,39 Prozent auf 4,66 USD), BlackBerry (+ 6,37 Prozent auf 8,68 USD), Compugen (+ 6,09 Prozent auf 2,09 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,68 Prozent auf 143,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-33,16 Prozent auf 3,91 USD), Patterson-UTI Energy (-3,90 Prozent auf 11,58 USD), Donegal Group B (-3,55 Prozent auf 19,00 USD), Commercial Vehicle Group (-3,50 Prozent auf 2,76 USD) und Astronics (-3,27 Prozent auf 60,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 793 127 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at