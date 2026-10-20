Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 20.10.2026 18:01:22

Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite macht am Dienstagmittag Gewinne.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent fester bei 26 504,18 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 26 332,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 430,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 179,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 601,72 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 522,55 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 25 508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 22 990,54 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,07 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 39,90 Prozent auf 5,89 USD), AmeriServ Financial (+ 6,39 Prozent auf 4,66 USD), BlackBerry (+ 6,37 Prozent auf 8,68 USD), Compugen (+ 6,09 Prozent auf 2,09 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,68 Prozent auf 143,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-33,16 Prozent auf 3,91 USD), Patterson-UTI Energy (-3,90 Prozent auf 11,58 USD), Donegal Group B (-3,55 Prozent auf 19,00 USD), Commercial Vehicle Group (-3,50 Prozent auf 2,76 USD) und Astronics (-3,27 Prozent auf 60,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 793 127 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AmeriServ Financial Inc. 4,67 6,62% AmeriServ Financial Inc.
Astronics Corp. 53,00 -4,50% Astronics Corp.
BlackBerry Ltd 7,87 8,25% BlackBerry Ltd
Century Aluminum Co. 29,76 -2,97% Century Aluminum Co.
Commercial Vehicle Group Inc. 2,42 -4,72% Commercial Vehicle Group Inc.
Compugen Ltd. 2,14 8,63% Compugen Ltd.
Donegal Group Inc. (B) 19,69 -0,05% Donegal Group Inc. (B)
FreightCar America Inc. 4,08 -21,54% FreightCar America Inc.
Myriad Genetics Inc. 4,89 31,55% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 10,35 -3,63% Patterson-UTI Energy Inc.
Resources Connection Inc. 2,16 -3,57% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,15 0,32% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 130,88 -0,76% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 126,88 4,53% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 424,82 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen