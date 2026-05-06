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NASDAQ 100 im Fokus 06.05.2026 20:03:53

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester

Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Am Mittwoch legt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,67 Prozent auf 28 483,09 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,782 Prozent auf 28 234,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28 015,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 28 208,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 489,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 192,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 075,77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 791,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,00 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 28 489,81 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 16,64 Prozent auf 414,36 USD), Arm (+ 12,73 Prozent auf 235,42 USD), Lam Research (+ 6,93 Prozent auf 294,90 USD), ASML (+ 6,29 Prozent auf 1 533,70 USD) und PDD (+ 5,28 Prozent auf 101,86 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Diamondback Energy (-5,80 Prozent auf 194,23 USD), Verisk Analytics A (-4,18 Prozent auf 172,91 USD), Workday (-3,81 Prozent auf 123,96 USD), Atlassian (-3,38 Prozent auf 89,23 USD) und AppLovin (-3,25 Prozent auf 462,55 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 696 909 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,111 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 411,45 3,38% AppLovin Corp
Arm Holdings 187,80 -7,03% Arm Holdings
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 320,00 0,76% ASML Holding NV NY Registered Shs
Atlassian 76,10 0,93% Atlassian
Diamondback Energy Inc 164,40 -0,87% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 30,33 -0,39% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 93,69 -2,59% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,66 -0,04% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 252,95 0,32% Lam Research Corp.
NVIDIA Corp. 177,38 0,21% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 85,00 -2,30% PDD Holdings (spons. ADRs)
Strategy (ex MicroStrategy) 155,60 -2,11% Strategy (ex MicroStrategy)
Verisk Analytics Inc (A) 145,00 0,00% Verisk Analytics Inc (A)
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