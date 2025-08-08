Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag stärker

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent aufwärts auf 23 609,98 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,293 Prozent höher bei 23 458,14 Punkten, nach 23 389,53 Punkten am Vortag.

Bei 23 437,61 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23 611,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 702,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.05.2025, den Wert von 20 063,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 18 413,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,56 Prozent aufwärts. Bei 23 611,07 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Gilead Sciences (+ 8,46 Prozent auf 119,61 USD), Monster Beverage (+ 6,13 Prozent auf 64,53 USD), Micron Technology (+ 5,46 Prozent auf 117,98 USD), AppLovin A (+ 4,50 Prozent auf 457,00 USD) und Apple (+ 4,45 Prozent auf 229,83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Microchip Technology (-5,27 Prozent auf 62,73 USD), Warner Bros Discovery (-5,02 Prozent auf 11,27 USD), Axon Enterprise (-3,21 Prozent auf 843,03 USD), Fortinet (-2,55 Prozent auf 73,38 USD) und Datadog A (-2,53 Prozent auf 132,93 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 718 687 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,02 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

