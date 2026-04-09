Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent höher bei 25 013,57 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 24 918,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24 903,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 022,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 788,92 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 967,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 766,26 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.04.2025, einen Stand von 19 145,06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,764 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 4,69 Prozent auf 119,82 USD), Amazon (+ 4,65 Prozent auf 231,54 USD), Lam Research (+ 3,14 Prozent auf 254,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,99 Prozent auf 630,74 USD) und Constellation Energy (+ 2,93 Prozent auf 292,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Zscaler (-9,37 Prozent auf 124,94 USD), Axon Enterprise (-7,80 Prozent auf 361,00 USD), Autodesk (-7,39 Prozent auf 222,87 USD), Atlassian (-7,15 Prozent auf 59,07 USD) und Palantir (-6,82 Prozent auf 131,16 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 404 554 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,711 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,63 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,99 Prozent.

Redaktion finanzen.at