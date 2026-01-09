Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen mittags zu

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,90 Prozent stärker bei 25 737,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 25 518,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 507,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 744,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 455,97 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 668,69 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.10.2025, einen Wert von 25 098,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 7,66 Prozent auf 44,26 USD), Lam Research (+ 7,45 Prozent auf 215,94 USD), ASML (+ 5,72 Prozent auf 1 262,66 USD), KLA-Tencor (+ 5,10 Prozent auf 1 392,09 USD) und Constellation Energy (+ 4,99 Prozent auf 338,64 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil lululemon athletica (-4,01 Prozent auf 203,67 USD), CoStar Group (-2,85 Prozent auf 59,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,26 Prozent auf 163,19 USD), Atlassian (-2,12 Prozent auf 146,26 USD) und QUALCOMM (-1,92 Prozent auf 178,37 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 13 880 940 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,945 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

