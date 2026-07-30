Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 3,36 Prozent auf 28 106,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 2,07 Prozent auf 27 755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27 192,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 28 168,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 686,37 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,08 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 30 276,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 27 452,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 345,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,51 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 27,13 Prozent auf 188,43 USD), Sandisk (+ 25,99 Prozent auf 1 279,96 USD), CoreWeave (+ 21,51 Prozent auf 73,90 USD), Astera Labs (+ 20,00 Prozent auf 299,69 USD) und Micron Technology (+ 18,36 Prozent auf 874,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Alnylam Pharmaceuticals (-28,31 Prozent auf 205,48 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-7,95 Prozent auf 539,03 USD), Thomson Reuters (-7,06 Prozent auf 98,83 USD), Adobe (-5,90 Prozent auf 247,90 USD) und Workday (-5,89 Prozent auf 158,11 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 043 711 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,362 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at