Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,84 Prozent stärker bei 25 418,65 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 25 471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 206,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 474,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 354,66 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 785,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 326,16 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit MercadoLibre (+ 6,26 Prozent auf 2 097,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,90 Prozent auf 166,43 USD), KLA-Tencor (+ 5,28) Prozent auf 1 341,79 USD), Arm (+ 5,13 Prozent auf 120,62 USD) und Axon Enterprise (+ 4,84 Prozent auf 590,73 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Comcast (-5,25 Prozent auf 27,99 USD), Broadcom (-2,81 Prozent auf 337,84 USD), Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 149,25 USD), Gilead Sciences (-1,85 Prozent auf 119,35 USD) und JDcom (-1,59 Prozent auf 29,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 776 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 4,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at