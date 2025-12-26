NASDAQ 100

NASDAQ 100-Kursverlauf 26.12.2025 16:00:51

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmorgen.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 25 663,26 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,142 Prozent auf 25 692,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 656,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 654,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 716,71 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,531 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 236,94 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.09.2025, einen Stand von 24 503,85 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 21 768,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 22,35 Prozent zu Buche. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 1,80 Prozent auf 192,01 USD), PDD (+ 1,43 Prozent auf 115,06 USD), Lam Research (+ 1,22 Prozent auf 179,50 USD), Dollar Tree (+ 0,82 Prozent auf 123,02 USD) und Workday (+ 0,69 Prozent auf 218,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Warner Bros Discovery (-1,40 Prozent auf 28,82 USD), Axon Enterprise (-1,19 Prozent auf 584,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,18 Prozent auf 156,83 USD), Constellation Energy (-0,90 Prozent auf 360,66 USD) und Arm (-0,87 Prozent auf 110,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 527 503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
