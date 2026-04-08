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Index-Performance 08.04.2026 20:04:31

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke

Börsianer in New York zeigen sich heute in Feierlaune.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 3,01 Prozent fester bei 24 931,41 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 3,48 Prozent stärker bei 25 045,36 Punkten, nach 24 202,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 756,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 045,36 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 24 643,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 507,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 17 090,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,09 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 11,25 Prozent auf 58,86 USD), Lam Research (+ 9,60 Prozent auf 245,88 USD), ASML (+ 8,90 Prozent auf 1 422,76 USD), Applied Materials (+ 8,88 Prozent auf 385,76 USD) und Micron Technology (+ 7,79 Prozent auf 406,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Diamondback Energy (-5,44 Prozent auf 184,86 USD), Palantir (-4,80 Prozent auf 142,86 USD), Workday (-4,53 Prozent auf 121,74 USD), Intuit (-3,08 Prozent auf 397,62 USD) und Verisk Analytics A (-2,76 Prozent auf 176,01 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 338 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,691 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Applied Materials Inc. 328,70 -0,30% Applied Materials Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 200,00 -1,23% ASML Holding NV NY Registered Shs
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 241,00 -0,97% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 160,50 6,90% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 50,97 1,17% Intel Corp.
Intuit Inc. 330,30 -0,66% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 19,61 -0,23% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 209,50 -0,48% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 348,50 0,14% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 154,92 -0,55% NVIDIA Corp.
Palantir 119,48 -0,81% Palantir
Strategy (ex MicroStrategy) 108,96 -0,82% Strategy (ex MicroStrategy)
Verisk Analytics Inc (A) 148,00 -1,33% Verisk Analytics Inc (A)
Workday Inc 101,42 -0,53% Workday Inc

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