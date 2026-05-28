Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag zu

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent stärker bei 30 234,27 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,190 Prozent höher bei 30 030,63 Punkten, nach 29 973,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 848,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 263,19 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der NASDAQ 100 27 029,01 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ 100 24 960,04 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 318,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,95 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 263,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 18,86 Prozent auf 113,95 USD), Arm (+ 13,81 Prozent auf 344,50 USD), Axon Enterprise (+ 13,02 Prozent auf 442,27 USD), Palantir (+ 6,95 Prozent auf 141,72 USD) und Align Technology (+ 5,69 Prozent auf 172,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-8,73 Prozent auf 480,00 USD), PDD (-5,32 Prozent auf 82,00 USD), Ross Stores (-2,95 Prozent auf 226,59 USD), JDcom (-2,25 Prozent auf 29,17 USD) und CSX (-1,95 Prozent auf 46,22 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 245 782 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at