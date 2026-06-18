Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 2,24 Prozent fester bei 30 335,95 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,99 Prozent auf 30 261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29 670,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 089,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30 354,32 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,152 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28 994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Wert von 24 425,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 719,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 10,85 Prozent auf 320,96 USD), Enphase Energy (+ 8,69 Prozent auf 51,93 USD), Intel (+ 8,14 Prozent auf 130,96 USD), KLA-Tencor (+ 7,76 Prozent auf 257,25 USD) und Micron Technology (+ 7,45 Prozent auf 1 120,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cognizant (-9,81 Prozent auf 44,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,40 Prozent auf 110,27 USD), Palantir (-3,43 Prozent auf 126,15 USD), Datadog A (-3,29 Prozent auf 219,18 USD) und Workday (-2,96 Prozent auf 118,22 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 781 902 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at