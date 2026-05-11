Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu

Am Montag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,38 Prozent stärker bei 29 346,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,168 Prozent schwächer bei 29 185,83 Punkten in den Montagshandel, nach 29 234,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 362,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 143,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 25 116,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 201,26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 20 061,45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 362,59 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 10,24 Prozent auf 241,52 USD), Micron Technology (+ 5,28 Prozent auf 786,27 USD), Enphase Energy (+ 5,05 Prozent auf 38,29 USD), Tesla (+ 3,00 Prozent auf 441,22 USD) und Biogen (+ 2,97 Prozent auf 199,20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuitive Surgical (-5,77 Prozent auf 424,11 USD), Atlassian (-5,25 Prozent auf 86,79 USD), Ross Stores (-5,05 Prozent auf 214,40 USD), Axon Enterprise (-4,86 Prozent auf 383,92 USD) und Dollar Tree (-4,79 Prozent auf 89,73 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 772 437 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,444 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at