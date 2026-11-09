Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu

Anleger in New York strömten am Montag scharenweise an den Markt.

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 3,40 Prozent auf 27 907,63 Punkte an. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,01 Prozent auf 27 263,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 989,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 28 025,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 227,53 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30 883,15 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 722,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 059,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1 388,05 USD), Astera Labs (+ 13,72 Prozent auf 216,87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,26 Prozent auf 508,58 USD), Teradyne (+ 12,73 Prozent auf 246,00 USD) und Applied Materials (+ 11,37 Prozent auf 370,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-4,27 Prozent auf 178,67 USD), Thomson Reuters (-3,79 Prozent auf 108,30 USD), Kraft Heinz Company (-3,55 Prozent auf 24,42 USD), Take Two (-3,48 Prozent auf 207,40 USD) und Axon Enterprise (-3,14 Prozent auf 303,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 109 542 488 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,454 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at