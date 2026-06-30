Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,68 Prozent fester bei 30 276,35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 792,93 Zählern und damit 0,061 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 774,75 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 767,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 328,79 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 30 333,18 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 22 679,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,11 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 10,89 Prozent auf 2 273,73 USD), Axon Enterprise (+ 9,79 Prozent auf 560,61 USD), KLA (+ 8,38 Prozent auf 301,71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,68 Prozent auf 580,91 USD) und Marvell Technology (+ 7,25 Prozent auf 297,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,20 Prozent auf 86,93 USD), Constellation Energy (-4,22 Prozent auf 248,37 USD), Mondelez (-3,84 Prozent auf 57,84 USD), DexCom (-3,76 Prozent auf 67,35 USD) und PayPal (-3,73 Prozent auf 37,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 65 161 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,087 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at