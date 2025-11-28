Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain

Um 18:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,51 Prozent auf 25 365,60 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,291 Prozent höher bei 25 310,28 Punkten, nach 25 236,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 383,12 Punkte, das Tagestief hingegen 25 280,96 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 012,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 703,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 744,49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,93 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 8,15 Prozent auf 39,81 USD), Enphase Energy (+ 3,95 Prozent auf 28,92 USD), Micron Technology (+ 2,84 Prozent auf 236,80 USD), Palo Alto Networks (+ 2,62 Prozent auf 190,20 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,61 Prozent auf 180,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Gilead Sciences (-1,99 Prozent auf 124,97 USD), NVIDIA (-1,81 Prozent auf 176,99 USD), AstraZeneca (-1,04 Prozent auf 92,35 USD), Intuitive Surgical (-0,82 Prozent auf 569,50 USD) und Zscaler (-0,73 Prozent auf 250,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 712 216 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,782 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

