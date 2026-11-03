NASDAQ 100
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|NASDAQ 100 im Blick
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03.11.2026 18:00:48
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen
Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,82 Prozent auf 28 218,71 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,342 Prozent auf 28 085,50 Punkte an der Kurstafel, nach 27 989,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 307,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 085,50 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 807,93 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 28 776,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 972,94 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 7,46 Prozent auf 1 336,70 USD), AppLovin (+ 5,78 Prozent auf 242,07 USD), Nebius (+ 5,42 Prozent auf 149,06 USD), Moderna (+ 4,82 Prozent auf 231,48 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,75 Prozent auf 489,03 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Thomson Reuters (-7,18 Prozent auf 113,46 USD), Shopify A (-6,86 Prozent auf 145,50 USD), Keurig Dr Pepper (-4,96 Prozent auf 35,00 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3,31 Prozent auf 534,86 USD) und DoorDash (-3,25 Prozent auf 183,90 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 084 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,491 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|423,00
|-2,20%
|Apple Inc.
|310,30
|-0,35%
|AppLovin Corp
|289,55
|18,60%
|CrowdStrike
|209,75
|-2,15%
|DoorDash
|176,24
|0,03%
|Intel Corp.
|50,51
|-1,83%
|Keurig Dr Pepper Inc
|32,61
|-0,58%
|Kraft Heinz Company
|22,72
|0,11%
|Micron Technology Inc.
|689,00
|-2,60%
|Moderna Inc
|229,50
|1,10%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 090,00
|-1,80%
|Nebius
|122,00
|-2,94%
|Shopify Inc (A)
|133,94
|-1,22%
|Thomson Reuters Corp Registered Shs
|103,70
|4,33%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|485,35
|-0,47%
Indizes in diesem Artikel
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|28 437,17
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