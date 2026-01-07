NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Performance 07.01.2026 20:05:28

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Plus.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,50 Prozent auf 25 767,38 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent leichter bei 25 617,80 Punkten, nach 25 639,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 813,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 592,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 24 840,23 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 21 173,04 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 7,24 Prozent auf 42,94 USD), CrowdStrike (+ 6,03 Prozent auf 485,96 USD), Palo Alto Networks (+ 5,41 Prozent auf 195,91 USD), Datadog A (+ 4,56 Prozent auf 143,35 USD) und AppLovin (+ 3,54 Prozent auf 639,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-4,10 Prozent auf 340,04 USD), Marvell Technology (-4,05 Prozent auf 84,66 USD), CoStar Group (-4,05 Prozent auf 64,48 USD), NXP Semiconductors (-3,59 Prozent auf 237,13 USD) und Diamondback Energy (-3,32 Prozent auf 139,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 876 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 528,00 -0,43% AppLovin Corp
Charter Inc (A) (Charter Communications) 178,34 -0,97% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 278,60 0,56% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CoStar Group Inc. 52,33 -0,63% CoStar Group Inc.
CrowdStrike 403,00 1,15% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 112,20 -6,27% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 127,02 0,11% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 36,21 2,49% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20,20 0,62% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 72,23 0,54% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 159,54 0,45% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 204,00 0,00% NXP Semiconductors N.V.
Palo Alto Networks Inc 164,30 0,15% Palo Alto Networks Inc
Zscaler Inc Registered Shs 189,02 0,03% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 507,10 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen