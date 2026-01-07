NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ 100-Performance
|
07.01.2026 20:05:28
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus
Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,50 Prozent auf 25 767,38 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent leichter bei 25 617,80 Punkten, nach 25 639,71 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 813,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 592,40 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 24 840,23 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 21 173,04 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 7,24 Prozent auf 42,94 USD), CrowdStrike (+ 6,03 Prozent auf 485,96 USD), Palo Alto Networks (+ 5,41 Prozent auf 195,91 USD), Datadog A (+ 4,56 Prozent auf 143,35 USD) und AppLovin (+ 3,54 Prozent auf 639,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-4,10 Prozent auf 340,04 USD), Marvell Technology (-4,05 Prozent auf 84,66 USD), CoStar Group (-4,05 Prozent auf 64,48 USD), NXP Semiconductors (-3,59 Prozent auf 237,13 USD) und Diamondback Energy (-3,32 Prozent auf 139,68 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 876 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|528,00
|-0,43%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|178,34
|-0,97%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|278,60
|0,56%
|CoStar Group Inc.
|52,33
|-0,63%
|CrowdStrike
|403,00
|1,15%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|112,20
|-6,27%
|Diamondback Energy Inc
|127,02
|0,11%
|Intel Corp.
|36,21
|2,49%
|Kraft Heinz Company
|20,20
|0,62%
|Marvell Technology
|72,23
|0,54%
|NVIDIA Corp.
|159,54
|0,45%
|NXP Semiconductors N.V.
|204,00
|0,00%
|Palo Alto Networks Inc
|164,30
|0,15%
|Zscaler Inc Registered Shs
|189,02
|0,03%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 507,10
|-0,57%