Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,40 Prozent auf 29 138,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,717 Prozent auf 29 231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29 023,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 338,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 077,72 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 128,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 25.08.2025, mit 23 425,60 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 5,13 Prozent auf 241,06 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,37 Prozent auf 476,70 USD), Nebius (+ 4,14 Prozent auf 219,65 USD), Cadence Design Systems (+ 4,14 Prozent auf 329,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,92 Prozent auf 127,44 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CrowdStrike (-3,78 Prozent auf 183,48 USD), Thomson Reuters (-3,65 Prozent auf 104,66 USD), Palo Alto Networks (-3,44 Prozent auf 338,83 USD), Intuit (-2,76 Prozent auf 359,70 USD) und Workday (-2,07 Prozent auf 195,02 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 199 836 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at