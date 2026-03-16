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NASDAQ-Handel im Blick 16.03.2026 16:01:36

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch aktuell aufwärts.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,20 Prozent höher bei 24 672,38 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 646,18 Zählern und damit 1,09 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 380,73 Punkte).

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 742,74 Punkte, das Tagestief hingegen 24 606,66 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 732,73 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 25 132,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 19 704,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,12 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24 289,23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4,80 Prozent auf 446,60 USD), Intel (+ 3,98 Prozent auf 47,59 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,79 Prozent auf 144,97 USD), Dollar Tree (+ 3,68 Prozent auf 111,41 USD) und Marvell Technology (+ 3,56 Prozent auf 90,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-2,90 Prozent auf 428,96 USD), T-Mobile US (-2,88 Prozent auf 211,13 USD), AppLovin (-1,93 Prozent auf 449,83 USD), Axon Enterprise (-1,87 Prozent auf 486,89 USD) und Walmart (-1,11 Prozent auf 125,11 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 337 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,833 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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