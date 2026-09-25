Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch heute aufwärts.

Um 15:59 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,45 Prozent auf 30 615,95 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 30 517,46 Punkte an der Kurstafel, nach 30 478,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 500,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 649,20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,23 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 209,23 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 29 440,32 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 24 397,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 21,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 7,49 Prozent auf 276,17 USD), Arm (+ 4,88 Prozent auf 321,29 USD), Synopsys (+ 3,62 Prozent auf 440,31 USD), QUALCOMM (+ 3,16 Prozent auf 200,39 USD) und Microsoft (+ 2,98 Prozent auf 512,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Shopify A (-2,69 Prozent auf 141,25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,66 Prozent auf 756,93 USD), Palo Alto Networks (-2,60 Prozent auf 379,79 USD), Comcast (-2,42 Prozent auf 21,60 USD) und Lumentum (-1,46 Prozent auf 915,48 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 877 156 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at