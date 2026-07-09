Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,62 Prozent fester bei 29 727,10 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent stärker bei 29 486,61 Punkten, nach 29 252,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 773,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 398,47 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 084,50 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 082,09 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 22 864,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17,94 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 11,13 Prozent auf 785,77 USD), Arm (+ 9,20 Prozent auf 327,87 USD), Sandisk (+ 7,59 Prozent auf 1 858,27 USD), Astera Labs (+ 6,18 Prozent auf 417,45 USD) und Lam Research (+ 6,01 Prozent auf 353,17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Costco Wholesale (-4,21 Prozent auf 912,97 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,31 Prozent auf 312,79 USD), PepsiCo (-3,26 Prozent auf 137,86 USD), Axon Enterprise (-2,97 Prozent auf 582,00 USD) und Diamondback Energy (-2,47 Prozent auf 182,00 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 36 969 869 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,165 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,67 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at