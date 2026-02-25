Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,32 Prozent fester bei 25 307,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,643 Prozent höher bei 25 137,72 Punkten in den Handel, nach 24 977,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 307,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 137,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 25 605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 018,36 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 21 087,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,400 Prozent nach oben. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 19,18 Prozent auf 527,38 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,42 Prozent auf 137,59 USD), AppLovin (+ 8,03 Prozent auf 424,80 USD), PayPal (+ 7,08 Prozent auf 39,69 EUR) und Netflix (+ 5,86 Prozent auf 82,62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-10,48 Prozent auf 44,00 USD), MercadoLibre (-7,85 Prozent auf 1 771,56 USD), Old Dominion Freight Line (-3,50 Prozent auf 189,82 USD), Diamondback Energy (-3,23 Prozent auf 166,94 USD) und O Reilly Automotive (-3,22 Prozent auf 91,29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 24 740 641 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,945 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

