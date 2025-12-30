Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,06 Prozent höher bei 25 541,32 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 509,88 Zählern und damit 0,061 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 525,56 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 557,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 464,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 434,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 679,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 197,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,77 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 1,32 Prozent auf 37,17 USD), Fiserv (+ 1,26 Prozent auf 68,13 USD), ASML (+ 1,12 Prozent auf 1 077,96 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,07 Prozent auf 24,51 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 0,94 Prozent auf 664,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-1,83 Prozent auf 686,00 USD), Tesla (-1,12 Prozent auf 454,50 USD), JDcom (-1,06 Prozent auf 28,96 USD), Synopsys (-1,04 Prozent auf 473,97 USD) und Palantir (-1,02 Prozent auf 182,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 414 857 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,934 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

