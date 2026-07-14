Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 1,03 Prozent auf 29 565,65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,02 Prozent auf 29 561,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 264,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 600,64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 482,12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 635,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 842,00 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 14.07.2025, mit 22 855,63 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 7,56 Prozent auf 826,25 USD), CrowdStrike (+ 7,05 Prozent auf 201,15 USD), Sandisk (+ 6,73 Prozent auf 1 786,67 USD), Rocket Lab (+ 6,05 Prozent auf 81,37 USD) und Teradyne (+ 5,98 Prozent auf 361,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Workday (-7,32 Prozent auf 134,27 USD), Thomson Reuters (-4,78 Prozent auf 89,78 USD), GE HealthCare Technologies (-4,46 Prozent auf 62,40 USD), Adobe (-4,39 Prozent auf 220,49 USD) und Intuit (-4,05 Prozent auf 278,03 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 998 035 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at