Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 18.09.2026 16:01:58

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 29 488,06 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,281 Prozent stärker bei 29 529,64 Punkten, nach 29 446,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 483,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 560,30 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 29 490,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 24 454,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16,99 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,80 Prozent auf 141,24 USD), Lumentum (+ 4,36 Prozent auf 932,56 USD), Lam Research (+ 4,05 Prozent auf 280,22 USD), Broadcom (+ 3,91 Prozent auf 360,88 USD) und Sandisk (+ 3,49 Prozent auf 1 670,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Netflix (-5,18 Prozent auf 71,41 USD), Rocket Lab (-4,02 Prozent auf 65,10 USD), Palo Alto Networks (-3,53 Prozent auf 361,83 USD), Thomson Reuters (-2,90 Prozent auf 96,60 USD) und PepsiCo (-2,66 Prozent auf 130,10 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 438 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,488 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten

Analysen zu Micron Technology Inc.

mehr Analysen
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 310,80 2,64% Broadcom
CrowdStrike 206,60 -3,77% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 21,27 -1,35% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 250,30 7,01% Lam Research Corp.
Lumentum Holdings Inc 807,00 3,83% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 883,60 3,66% Micron Technology Inc.
Netflix Inc. 62,59 -4,72% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 191,34 0,09% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 316,30 -3,45% Palo Alto Networks Inc
PepsiCo Inc. 113,12 -3,02% PepsiCo Inc.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 56,20 -4,42% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Sandisk Corp 1 560,00 11,43% Sandisk Corp
Strategy (ex MicroStrategy) 133,50 16,47% Strategy (ex MicroStrategy)
Thomson Reuters Corp Registered Shs 81,95 -5,31% Thomson Reuters Corp Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 644,17 0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:53 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen