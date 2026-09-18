Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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18.09.2026 16:01:58
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 29 488,06 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,281 Prozent stärker bei 29 529,64 Punkten, nach 29 446,98 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 483,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 560,30 Punkten.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 29 490,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 24 454,89 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16,99 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,80 Prozent auf 141,24 USD), Lumentum (+ 4,36 Prozent auf 932,56 USD), Lam Research (+ 4,05 Prozent auf 280,22 USD), Broadcom (+ 3,91 Prozent auf 360,88 USD) und Sandisk (+ 3,49 Prozent auf 1 670,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Netflix (-5,18 Prozent auf 71,41 USD), Rocket Lab (-4,02 Prozent auf 65,10 USD), Palo Alto Networks (-3,53 Prozent auf 361,83 USD), Thomson Reuters (-2,90 Prozent auf 96,60 USD) und PepsiCo (-2,66 Prozent auf 130,10 USD) unter Druck.
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 438 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,488 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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