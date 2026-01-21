Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 25 181,74 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 25 048,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 987,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 196,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 993,98 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 346,18 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 25 127,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 566,51 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,097 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 954,18 Zähler.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8,28 Prozent auf 52,58 USD), Arm (+ 7,89 Prozent auf 115,63 USD), Datadog A (+ 5,68 Prozent auf 123,65 USD), Diamondback Energy (+ 3,91 Prozent auf 154,51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,76 Prozent auf 240,64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Kraft Heinz Company (-6,02 Prozent auf 22,33 USD), AppLovin (-5,08 Prozent auf 536,79 USD), Netflix (-3,88 Prozent auf 83,87 USD), Axon Enterprise (-3,12 Prozent auf 601,14 USD) und Dollar Tree (-2,13 Prozent auf 131,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 617 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at