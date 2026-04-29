Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent stärker bei 27 081,32 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,149 Prozent höher bei 27 069,36 Punkten, nach 27 029,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26 995,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 101,46 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,722 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der NASDAQ 100 25 884,30 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 544,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,44 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 315,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit NXP Semiconductors (+ 23,49 Prozent auf 284,50 USD), ON Semiconductor (+ 6,13 Prozent auf 99,02 USD), Starbucks (+ 6,08 Prozent auf 103,19 USD), Automatic Data Processing (+ 5,23 Prozent auf 209,59 USD) und T-Mobile US (+ 5,01 Prozent auf 196,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-7,93 Prozent auf 31,58 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-5,55 Prozent auf 691,19 USD), Palantir (-3,53 Prozent auf 136,20 USD), Axon Enterprise (-3,35 Prozent auf 392,69 USD) und AppLovin (-3,35 Prozent auf 434,00 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 897 029 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at