Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 knüpft am Montagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent stärker bei 25 205,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,620 Prozent stärker bei 25 352,87 Punkten in den Montagshandel, nach 25 196,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 377,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 196,44 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 25 008,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 293,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, mit 21 780,25 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 4,03 Prozent auf 1 242,00 USD), Tesla (+ 3,75 Prozent auf 476,16 USD), Lam Research (+ 3,26 Prozent auf 165,76 USD), Intuitive Surgical (+ 2,90 Prozent auf 558,06 USD) und Fastenal (+ 2,67 Prozent auf 43,13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-4,41 Prozent auf 65,22 USD), eBay (-2,82 Prozent auf 82,95 USD), Arm (-2,59 Prozent auf 127,50 USD), Broadcom (-2,21 Prozent auf 351,98 USD) und Palo Alto Networks (-1,71 Prozent auf 188,41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 057 900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,625 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

