Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite aktuell 27.10.2026 20:03:40

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 26 490,35 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 26 286,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 169,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 528,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 219,31 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27 068,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24 932,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 637,46 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,01 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 17,72 Prozent auf 2,79 USD), Methode Electronics (+ 11,53 Prozent auf 13,74 USD), American Superconductor (+ 9,49 Prozent auf 27,81 USD), Lincoln Electric (+ 8,58 Prozent auf 280,83 USD) und Ultra Clean (+ 8,46 Prozent auf 50,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Innodata (-27,46 Prozent auf 43,46 USD), Century Casinos (-7,58 Prozent auf 0,68 USD), Nortech Systems (-7,52 Prozent auf 10,08 USD), Euronet Worldwide (-6,58 Prozent auf 59,74 USD) und Paychex (-5,21 Prozent auf 109,67 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 675 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 19,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nortech Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Superconductor Corp 24,83 0,44% American Superconductor Corp
America's Car-Mart Inc. 0,87 8,25% America's Car-Mart Inc.
Century Casinos Inc. 0,63 -2,33% Century Casinos Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,75 1,74% Consumer Portfolio Services Inc.
Euronet Worldwide Inc. 54,60 3,37% Euronet Worldwide Inc.
Innodata Inc. 41,50 4,14% Innodata Inc.
JetBlue Airways Corp. 2,55 1,15% JetBlue Airways Corp.
Lincoln Electric Holdings Inc. 250,00 8,70% Lincoln Electric Holdings Inc.
Methode Electronics Inc. 13,30 8,13% Methode Electronics Inc.
Nortech Systems Inc. 11,25 6,53% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 191,38 -2,18% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 97,74 -0,45% Paychex Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,31 3,44% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 129,02 -3,73% SpaceX
Ultra Clean Holdings Inc. 48,41 5,19% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 549,85 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen