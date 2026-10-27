Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 26 490,35 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 26 286,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 169,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 528,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 219,31 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27 068,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24 932,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 637,46 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,01 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 17,72 Prozent auf 2,79 USD), Methode Electronics (+ 11,53 Prozent auf 13,74 USD), American Superconductor (+ 9,49 Prozent auf 27,81 USD), Lincoln Electric (+ 8,58 Prozent auf 280,83 USD) und Ultra Clean (+ 8,46 Prozent auf 50,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Innodata (-27,46 Prozent auf 43,46 USD), Century Casinos (-7,58 Prozent auf 0,68 USD), Nortech Systems (-7,52 Prozent auf 10,08 USD), Euronet Worldwide (-6,58 Prozent auf 59,74 USD) und Paychex (-5,21 Prozent auf 109,67 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 675 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 19,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at