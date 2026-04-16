Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 24 121,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,193 Prozent auf 24 062,45 Punkte an der Kurstafel, nach 24 016,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 894,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 125,16 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 374,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 16 307,16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,81 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 125,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 22,29 Prozent auf 76,96 USD), ON Semiconductor (+ 10,88 Prozent auf 80,31 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,97 Prozent auf 242,04 USD), Amkor Technology (+ 7,08 Prozent auf 63,95 USD) und Nissan Motor (+ 7,05 Prozent auf 2,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Hooker Furniture (-9,12 Prozent auf 12,95 USD), World Acceptance (-5,92 Prozent auf 126,58 USD), Lifetime Brands (-5,69 Prozent auf 7,63 USD), Donegal Group B (-4,92 Prozent auf 17,59 USD) und Digi International (-4,90 Prozent auf 51,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 366 469 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,045 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at