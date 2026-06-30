Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|NASDAQ-Handel im Fokus
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30.06.2026 18:00:55
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain
Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,19 Prozent auf 26 126,76 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 25 824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,14 Punkten am Vortag.
Bei 26 140,67 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 808,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 972,62 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 20 794,64 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 369,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,44 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 10,55 Prozent auf 2,83 USD), Ultra Clean (+ 7,72 Prozent auf 140,79 USD), PetMed Express (+ 7,69 Prozent auf 1,96 USD), inTest (+ 6,79 Prozent auf 17,77 USD) und Ceva (+ 6,60 Prozent auf 45,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-13,08 Prozent auf 20,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,32 Prozent auf 85,90 USD), Cerus (-6,19 Prozent auf 2,81 USD), Astronics (-5,16 Prozent auf 81,24 USD) und Logitech (-4,99 Prozent auf 93,71 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 875 855 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,087 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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