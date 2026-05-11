Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
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11.05.2026 18:02:00
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,35 Prozent fester bei 26 338,58 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,425 Prozent tiefer bei 26 135,63 Punkten, nach 26 247,08 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 129,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 352,27 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 22 902,89 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, einen Stand von 23 066,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 17 928,92 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,35 Prozent. Bei 26 352,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 27,73 Prozent auf 108,43 USD), Lifetime Brands (+ 13,71 Prozent auf 6,72 USD), QUALCOMM (+ 10,24 Prozent auf 241,52 USD), Microvision (+ 9,20 Prozent auf 0,73 USD) und AXT (+ 8,37 Prozent auf 126,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil 1-800-FLOWERSCOM (-10,48 Prozent auf 4,32 USD), Blackbaud (-8,43 Prozent auf 34,34 USD), Century Casinos (-6,67 Prozent auf 1,40 USD), Nissan Motor (-6,38 Prozent auf 2,20 USD) und Intuitive Surgical (-5,77 Prozent auf 424,11 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 772 437 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,444 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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