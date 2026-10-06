Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 27 672,61 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,596 Prozent höher bei 27 641,17 Punkten in den Handel, nach 27 477,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27 677,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 613,54 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 506,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 121,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 941,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,10 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 677,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell BlackBerry (+ 6,11 Prozent auf 9,64 USD), TransAct Technologies (+ 4,86 Prozent auf 4,75 USD), Myriad Genetics (+ 4,59 Prozent auf 4,79 USD), Innodata (+ 4,33 Prozent auf 69,87 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,73 Prozent auf 1,02 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-8,23 Prozent auf 16,05 USD), inTest (-7,02 Prozent auf 14,04 USD), Patterson-UTI Energy (-3,20 Prozent auf 11,18 USD), Hub Group (-2,51 Prozent auf 28,02 USD) und Upbound Group (-2,48 Prozent auf 15,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 518 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,123 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at