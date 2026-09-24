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NASDAQ Composite-Marktbericht 24.09.2026 22:34:07

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26 939,37 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,748 Prozent tiefer bei 26 734,51 Punkten, nach 26 936,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 706,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 971,04 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,809 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 25 980,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 476,64 Punkte auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 22 497,86 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,94 Prozent zu. Bei 27 288,79 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 6,82 Prozent auf 9,24 USD), Elron Electronic Industries (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD), Corcept Therapeutics (+ 4,93 Prozent auf 118,51 USD), BlackBerry (+ 4,18 Prozent auf 8,73 USD) und AXT (+ 4,00 Prozent auf 75,90 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-18,56 Prozent auf 1,36 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-12,78 Prozent auf 22,18 USD), Donegal Group B (-10,26 Prozent auf 17,41 USD), Akamai (-6,78 Prozent auf 110,41 USD) und Cogent Communications (-6,03 Prozent auf 7,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 004 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,845 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

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