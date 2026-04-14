Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite in Grün

Um 20:02 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,84 Prozent auf 23 610,62 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,637 Prozent stärker bei 23 331,50 Punkten, nach 23 183,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 331,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 623,88 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 105,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 471,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 831,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,61 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 15,24 Prozent auf 5,52 USD), Nissan Motor (+ 11,63 Prozent auf 2,40 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9,52 Prozent auf 233,76 USD), Ballard Power (+ 7,41 Prozent auf 2,90 USD) und Integra LifeSciences (+ 7,13 Prozent auf 10,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Century Aluminum (-7,01 Prozent auf 63,18 USD), Donegal Group B (-6,93 Prozent auf 17,20 USD), Patterson-UTI Energy (-6,16 Prozent auf 9,91 USD), Akamai (-5,02 Prozent auf 90,17 USD) und AmeriServ Financial (-4,77 Prozent auf 3,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 098 195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at