Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,26 Prozent stärker bei 24 995,80 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,67 Prozent höher bei 24 852,05 Punkten, nach 24 442,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 112,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 813,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,953 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 213,72 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der NASDAQ Composite bei 24 892,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 129,67 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,58 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 29,84 Prozent auf 120,69 USD), MarketAxess (+ 29,75 Prozent auf 163,14 USD), FormFactor (+ 25,70 Prozent auf 104,90 USD), AXT (+ 22,34 Prozent auf 45,23 USD) und Lam Research (+ 18,79 Prozent auf 299,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil LKQ (-15,23 Prozent auf 22,37 USD), Covenant Transport (-12,22 Prozent auf 36,43 USD), Omnicell (-10,48 Prozent auf 37,06 USD), Woodward (-9,65 Prozent auf 348,23 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,38 Prozent auf 3,64 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 794 908 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at